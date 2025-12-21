Afrika-Cup startet mit absolutem Sensations-Tor

SID 21.12.2025 • 22:10 Uhr Der Gastgeber Marokko wird seiner Favoritenrolle im Duell mit den Komoren gerecht. Ein Tor ist besonders sehenswert.

Gastgeber Marokko hat seine Titelmission beim Afrika-Cup mit einem souveränen Erfolg eröffnet. Der WM-Vierte von 2022 gewann auch dank eines Treffers per Fallrückzieher gegen die Komoren mit 2:0 (0:0) und untermauerte seine Ambitionen.

Zum bislang einzigen Mal hat Marokko das Kontinentalturnier 1976 gewonnen.

Unfassbares Traumtor lässt das Stadion beben

Brahim Diaz (55.) von Real Madrid erzielte nach Vorlage des früheren Bayern-Profis Noussair Mazraoui das 1:0, dann riss Ayoub El Kaabi (74.) die Fans in Marokkos Hauptstadt Rabat mit seinem Traumtor von den Sitzen.

Im Rückwärtslaufen stieg er in die Höhe und hämmerte den Ball mit einem perfekten Fallrückzieher in die Maschen.