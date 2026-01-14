Burkina Faso entlässt Trainer

SID 14.01.2026 • 16:40 Uhr Die Erwartungen mit Blick auf den Afrika Cup waren hoch - der Verband vollzieht nun die Trennung.

Entlassung nach dem Achtelfinal-Aus: Die Nationalmannschaft von Burkina Faso wird nicht länger von Brama Traoré trainiert. Der Fußballverband des Landes verkündete am Mittwoch die Trennung von dem 63-Jährigen, der mit seinem Team beim Afrika-Cup in der Runde der letzten 16 mit 0:3 gegen den Rivalen Elfenbeinküste (Côte d'Ivoire) verloren hatte.

"Die Entscheidung wurde getroffen, weil die Ergebnisse weit hinter den Erwartungen an unsere Nationalmannschaft bei dem kontinentalen Turnier zurückgeblieben sind", sagte der Verbandsvorsitzende Oumarou Sawadogo.