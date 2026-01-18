Cruyff-Comeback bei Ajax: Jordi will Vater Johan "stolz" machen

SID 18.01.2026 • 11:22 Uhr Emotionaler Neuanfang in Amsterdam: Jordi Cruyff übernimmt die Verantwortung und will den Klub seines Vaters aus der Krise führen.

Jordi Cruyff startet seine Aufgabe beim niederländischen Topklub Ajax Amsterdam mit besonderen Gefühlen. „Es versteht sich von selbst, wie viel mir und meiner Familie das bedeutet“, sagte der 51-Jährige, Sohn der Klublegende Johan Cruyff. Er hoffe, betonte der neue Technische Direktor des Rekordmeisters, dass er seinen Vater „stolz“ machen könne.

Jordi Cruyff beginnt am 1. Februar, er ist mit einem Vertrag bis Juni 2028 ausgestattet. Er wird insbesondere einen neuen Trainer für das Team finden müssen, nachdem John Heitinga im November entlassen wurde. Ajax liegt in der Liga 18 Punkte hinter Tabellenführer PSV Eindhoven. Der 2016 verstorbene Johan Cruyff hatte Ajax zu Beginn der 1970er-Jahren zu drei Europapokalsiegen nacheinander geführt.

„Im Stadion, das nach meinem Vater benannt ist“

„Er ist bei jedem Schritt des Weges bei mir. Ich glaube, er wäre stolz und glücklich“, sagte Jordi Cruyff. Er wolle Ajax wieder in die Erfolgsspur führen, „im Stadion, das nach meinem Vater benannt ist, und bei dem Verein, der mir seit meiner Kindheit wichtig ist“.