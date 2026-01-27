Kurios: Box-Star Usyk schlägt Müller

SID 27.01.2026 • 16:52 Uhr Thomas Müller bereitet sich mit seinen Vancouver Whitecaps in Spanien auf die MLS-Saison vor, der erste Test endet kurios.

Thomas Müller hatte natürlich das letzte Wort. „Ich habe noch nie einen Kampf verloren“, sagte der Fußball-Weltmeister von 2014 augenzwinkernd zu Box-Champion Alexander Usyk - gegen den seine Vancouver Whitecaps gerade verloren hatten. Allerdings nicht im Ring, sondern auf dem Rasen.

Zu der kuriosen Begegnung zwischen Fußballer und Boxer kam es beim ersten Vorbereitungsspiel von Müllers MLS-Team auf die kommende Saison.

Usyk wurde beim Gegner FK Polissja Schytomyr aus der Ukraine in der 75. Minute eingewechselt, Müller war zur Pause ausgewechselt worden. Nach dem 0:2 seiner Caps traf er Usyk aber in den Katakomben des Marbella Football Center, wo Vancouver trainiert.

Weitere Testspiele für Müllers Whitecaps

Usyk ist ein großer Fußballfan und lief in der Vergangenheit immer mal wieder für Polissja auf. Müllers Caps testen in Spanien noch gegen Incheon United und Jeonbuk Hyundai Motors aus Südkorea sowie gegen den schwedischen Klub IF Brommapojkarna und Sparta Prag B.