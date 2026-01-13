Galatasaray: Leroy Sané fehlt bei Pokal-Erfolg

Julius Schamburg 13.01.2026 • 21:58 Uhr Galatasaray Istanbul fährt im Pokal einen Sieg ein. DFB-Star Leroy Sané fehlt im Kader des türkischen Spitzenklubs.

Ohne Leroy Sané: Galatasaray Istanbul hat sich im türkischen Pokalwettbewerb mit 2:1 (0:0) bei Zweitligist Fethiyespor durchgesetzt.

Sané stand dabei gar nicht erst im Kader. Aus welchen Gründen der deutsche Nationalspieler genau fehlte, bleibt zunächst ungeklärt.

Warum fehlte Leroy Sané?

In den türkischen Medien wurde bereits am Montag vermeldet, dass Sané sowie acht weitere Profis (darunter auch Ilkay Gündogan) nicht nach Fethiye reisen wird. Es könnte sich also um reine Belastungssteuerung gehandelt haben.

Das Nachrichtenunternehmen Maras Bugün berichtet allerdings, dass „hinter den Kulissen gemunkelt wird, dass Leroy Sané unter einer leichten Muskelermüdung leidet und deshalb nicht eingesetzt wurde“. Eine offizielle Erklärung vom Verein gibt es jedoch nicht.

Ex-PSG-Star scheitert vom Punkt

Galatasaray siegte letztlich mit 2:1. Für die Gäste trafen Abdülkerim Bardakci (73.) und Baris Yilmaz (80.). Für Fethiyespor reihte sich Ugur Ayhan in die Torschützenliste ein (90.).

Zudem hatte Ex-PSG-Star Mauro Icardi in der ersten Halbzeit einen Elfmeter verschossen (38.).