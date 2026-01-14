Lamouchi neuer Nationaltrainer Tunesiens

SID 14.01.2026 • 20:35 Uhr Der Franzose übernimmt das Amt von Sami Trabelsi, der nach dem Achtelfinal-Aus beim Afrika-Cup gegen Mali entlassen worden war.

Die tunesische Fußball-Nationalmannschaft geht mit Sabri Lamouchi (54) als Cheftrainer in die WM im Sommer in den USA, Kanada und Mexiko. Der frühere französische Nationalspieler mit tunesischen Wurzeln übernimmt das Amt von Sami Trabelsi, der nach dem Achtelfinal-Aus beim Afrika-Cup gegen Mali (2:3 i.E.) entlassen worden war. Das gab der tunesische Verband am Mittwoch bekannt. Lamouchi unterschrieb einen Vertrag bis 2028.