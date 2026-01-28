Flamengo sprengt Transferrekord für Lucas Paquetá!

SID 28.01.2026 • 17:53 Uhr Flamengo greift für einen Spieler aus der englischen Premier League ganz tief in die Tasche. Eine Transferbestmarke wird pulverisiert.

Der brasilianische Traditionsklub Flamengo hat mit der Verpflichtung von Nationalspieler Lucas Paquetá den Transferrekord in Südamerika gesprengt. Der 28 Jahre alte Mittelfeldspieler kommt für rund 42 Millionen Euro von West Ham United aus der englischen Premier League.

Paquetá übertrifft die bisherige Rekordablöse damit deutlich. Im vergangenen Jahr investierte Flamengo laut seiner Finanzberichte 31,6 Millionen Euro in den brasilianischen Flügelspieler Samuel Lino von Atlético Madrid. Anfang Januar ließ sich EC Cruzeiro den Brasilianer Gerson 27 Millionen Euro kosten.

Heimkehr für brasilianischen Nationalspieler

Paquetá war noch bis 2027 an die Hammers gebunden. Er soll bei Flamengo vorbehaltlich der medizinischen Tests einen Fünfjahresvertrag unterschreiben.

Für den Offensivspieler ist es eine Heimkehr: Der 61-malige Nationalspieler (zwölf Tore) hatte seine Profikarriere beim Klub aus Rio de Janeiro begonnen, ehe er über die AC Mailand und Olympique Lyon 2022 in London landete.