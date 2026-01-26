Doublesieger wirft Trainer raus

SID 26.01.2026 • 13:42 Uhr Nach nur etwas mehr als einem halben Jahr ist die Amtszeit des ehemaligen Bundesliga-Profis Ludovic Magnin in Basel wieder beendet.

Der Schweizer Fußball-Meister und -Pokalsieger FC Basel hat sich nach nur etwas mehr als sechs Monaten von Trainer Ludovic Magnin getrennt. Die Entscheidung zur Entlassung des langjährigen Bundesligaprofis sei „aufgrund von mangelnder sportlicher Entwicklung“ gefallen, teilte der Klub am Montag mit.

Auch der 4:3-Sieg beim FC Zürich am Vortag half Magnin somit nicht, sein Nachfolger soll „schnellstmöglich“ bekanntgegeben werden.

„In den Wochen und Monaten vor der Winterpause hatten wir das Gefühl, dass unsere Leistungen stagnierten und wir nicht mehr die Konstanz auf den Platz brachten, die es für unsere ambitionierten Ziele braucht“, wird Basels Sportdirektor Daniel Stucki in der Klub-Mitteilung zitiert.

Basel derzeit nur auf Platz vier in der Liga

Die ersten drei Spiele im neuen Jahr hätten anschließend „nicht den Erwartungen der sportlichen Leitung“ entsprochen. In der heimischen Super League liegt der FCB derzeit als Vierter zehn Punkte hinter Tabellenführer FC Thun.

Vor dem Sieg in Zürich hatte Basel in der Europa League 1:3 bei RB Salzburg verloren, nachdem es im ersten Liga-Heimspiel des Jahres gegen den FC Sion nur zu einem 1:1 gereicht hatte.