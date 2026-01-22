Newsticker
Int. Fußball>

Ungeheuerliche Vorwürfe gegen Ex-Frankfurter

Ungeheuerliche Vorwürfe gegen Ex-Frankfurter

Eine junge Frau belastet drei Spieler schwer. Der Klub reagiert und wirft unter anderem den früheren Frankfurt-Profi raus.
Zambrano spielt inzwischen in seiner Heimat
Zambrano spielt inzwischen in seiner Heimat
© IMAGO/Latin Sports Images/SID/-
SID
Eine junge Frau belastet drei Spieler schwer. Der Klub reagiert und wirft unter anderem den früheren Frankfurt-Profi raus.

Der frühere Bundesliga-Profi Carlos Zambrano und zwei seiner Mitspieler sind beim peruanischen Fußball-Topklub Alianza Lima wegen des Vorwurfs eines sexuellen Übergriffs suspendiert worden.

Die „betroffenen Spieler“ seien auf unbestimmte Zeit ausgeschlossen, zudem laufe ein Disziplinarverfahren gegen das Trio, gab der Klub am Donnerstag bekannt.

Zambrano suspendiert

Die Polizei in Buenos Aires teilte der Nachrichtenagentur AFP mit, dass eine 22-jährige Argentinierin die drei Männer wegen eines mutmaßlichen sexuellen Übergriffs angezeigt habe, der sich am 18. Januar in der uruguayischen Hauptstadt Montevideo ereignet haben soll. Die Frau gab demnach an, in einem Hotel, in dem Alianza ein Trainingslager abhielt, angegriffen worden zu sein.

Zambrano (36) hatte in Deutschland einst für Schalke 04, den FC St. Pauli und Eintracht Frankfurt gespielt. Bis Sommer war er für das peruanische Nationalteam aktiv gewesen, zuletzt in der südamerikanischen WM-Qualifikation. Peru ist bei dem Turnier in den USA, Kanada und Mexiko nicht dabei.

