Regionalliga-Stürmer Biondic in die Champions League

04.01.2026 Bislang arbeitete er neben der Spielerkarriere noch als Jugendtrainer. Nun geht es direkt zu einem belgischen Spitzenklub.

Aus dem Mittelmaß der Regionalliga Südwest direkt in die Champions League: Für Angreifer Mateo Biondic wird ein echtes Wintermärchen wahr. Der 22-Jährige wechselt mit sofortiger Wirkung von Eintracht Trier zum belgischen Meister Union Saint-Gilloise und unterzeichnete dort einen langfristigen Vertrag bis Sommer 2030. Sollte sich der Brüsseler Vorort-Klub für die Play-offs qualifizieren, könnte der Mittelstürmer bereits im Februar in der Königsklasse auflaufen.

Für die Duelle mit dem deutschen Rekordmeister Bayern München am 21. Januar und eine Woche später gegen Atalanta Bergamo ist Biondic allerdings noch nicht spielberechtigt, Neuzugänge können in den internationalen Wettbewerben erst für die K.o.-Phase nachgemeldet werden. Doch das wird der gebürtige Lemgoer verschmerzen können, denn erst in dieser Saison erlebte er nach komplizierten Jahren einen kometenhaften Aufstieg.

Nach Jugendstationen bei Schalke 04 und beim SC Paderborn war ihm in der 3. Liga beim SC Verl der Durchbruch im Seniorenbereich verwehrt geblieben, es reichte lediglich zu fünf Kurzeinsätzen. Es folgte im Sommer 2023 der Schritt nach Trier in die Oberliga, wo direkt der Aufstieg in die viertklassige Regionalliga gelang. Nach einer von Verletzungen geprägten ersten Saison gelang dort nun mit sieben Toren und fünf Vorlagen in 17 Partien der Durchbruch.