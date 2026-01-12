Rekdal nach Krebs-OP: "Gelte als gesund"

SID 12.01.2026 • 13:02 Uhr Der frühere Gladbacher und Herthaner Kjetil Rekdal, der später Lautern coachte, hat seinen Job in Aalesund wieder aufgenommen.

Der frühere Bundesliga-Profi Kjetil Rekdal hat seine Krebserkrankung offenbar erfolgreich überwunden. „Ich gelte als gesund“, sagte der Trainer des norwegischen Erstliga-Aufsteigers Aalesunds FK der Zeitung Sunnmörsposten.

Es stünden nun verschiedene Kontrolltermine an, ergänzte Rekdal: „Ich bin in der Nachsorge. Die größte Herausforderung ist der mentale und körperliche Aspekt – wie man sich fühlt.“

Rekdal trainierte den 1. FC Kaiserslautern

Der ehemalige norwegische Fußball-Nationalspieler war im vergangenen Herbst nach einer Krebs-Diagnose operiert worden. In den kommenden Wochen soll er zunächst noch eingeschränkt nur einige Tage pro Woche arbeiten. „Es geht darum, langsam, aber sicher rauszukommen und wieder zu funktionieren“, sagte der 57-Jährige. Bis zum Trainingslager im Februar, wo sich Aalesund auf den Saisonstart Mitte März vorbereiten will, wolle er wieder voll belastbar sein.