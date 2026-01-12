Sitzwurf bringt Aberdeen-Fan lange Haftstrafe und Stadionverbot

SID 12.01.2026 • 16:12 Uhr Ein Anhänger vom FC Aberdeen wirft bei einem Auswärtsspiel ein Sitzteil auf einen Spieler seines Klubs. Nun gibt es ein gnadenloses Urteil.

Ein Fan des schottischen Fußball-Erstligisten FC Aberdeen ist zu einer Haftstrafe von 18 Monaten verurteilt worden, weil er einen Teil eines Stadionsitzes auf einen Spieler des Klubs geworfen hat.

Der 32 Jahre alte Mann hatte den Gegenstand am 17. Mai des Vorjahres nach Aberdeens 1:2-Auswärtsniederlage bei Dundee United in Richtung des Feldes befördert und Verteidiger Jack MacKenzie damit im Gesicht verletzt.

„Ihr Handeln war selbstsüchtig, dumm, gefährlich und völlig verantwortungslos. Ihnen muss klar gewesen sein, dass das Werfen dieses Gegenstands jemanden treffen könnte“, sagte Richter Alastair Carmichael am Montag am Sheriff Court in Dundee.

Der Anwalt des Verurteilten erklärte dem Gericht, sein Mandant sei zum Zeitpunkt des Wurfs betrunken gewesen und wegen des Vorfalls „äußerst beschämt“.

Stadionverbot für zehn Jahre

Der Schotte MacKenzie, der inzwischen bei Plymouth Argyle unter Vertrag steht, hatte sich bei den mitgereisten Fans für ihre Unterstützung bedankt, als sich der Vorfall ereignete. Er erlitt eine tiefe Schnittwunde an der linken Augenbraue sowie eine Abschürfung unterhalb des Auges.

Der Fan gestand schon im Vorjahr sein rücksichtsloses Verhalten, er wurde zudem mit einem Stadionverbot für zehn Jahre belegt.