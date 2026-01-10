Die deutschen Stars Leroy Sané und Ilkay Gündogan haben ihren ersten Titelgewinn mit Galatasaray Istanbul verpasst.
Final-Pleite für Sané
Der Meister und Pokalsieger verlor das Finale um den türkischen Supercup 0:2 (0:1) gegen den Stadtrivalen Fenerbahce. Matteo Guendouzi (28.) und Jayden Oosterwolde (48.) trafen im Atatürk-Olympiastadion von Istanbul für die Mannschaft des deutsch-italienischen Trainers Domenico Tedesco.
Der deutsche Nationalspieler Sané, der sich noch Hoffnungen auf eine Nominierung für die WM im Sommer durch Bundestrainer Julian Nagelsmann macht, stand in der Startelf und wurde kurz vor Schluss ausgewechselt.
Gündogan nur eingewechselt
Der frühere DFB-Kapitän Gündogan kam erst ab der 72. Minute zum Einsatz. Sané und Gündogan waren im vergangenen Sommer zu Gala gewechselt.
Galatasaray hatte sich für das Endspiel durch ein 4:1 gegen Trabzonspor qualifiziert. Fenerbahce schaffte es durch ein 2:0 gegen Samsunspor ins Finale. In der Liga liegt Fener mit drei Punkten Rückstand auf Galatasaray derzeit auf Platz zwei.