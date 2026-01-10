Final-Pleite für Sané

SID 10.01.2026 • 19:14 Uhr Leroy Sané und Ilkay Gündogan verpassen den ersten Titel mit Galatasaray Istanbul.

Die deutschen Stars Leroy Sané und Ilkay Gündogan haben ihren ersten Titelgewinn mit Galatasaray Istanbul verpasst.

Der Meister und Pokalsieger verlor das Finale um den türkischen Supercup 0:2 (0:1) gegen den Stadtrivalen Fenerbahce. Matteo Guendouzi (28.) und Jayden Oosterwolde (48.) trafen im Atatürk-Olympiastadion von Istanbul für die Mannschaft des deutsch-italienischen Trainers Domenico Tedesco.

Der deutsche Nationalspieler Sané, der sich noch Hoffnungen auf eine Nominierung für die WM im Sommer durch Bundestrainer Julian Nagelsmann macht, stand in der Startelf und wurde kurz vor Schluss ausgewechselt.

Gündogan nur eingewechselt

Der frühere DFB-Kapitän Gündogan kam erst ab der 72. Minute zum Einsatz. Sané und Gündogan waren im vergangenen Sommer zu Gala gewechselt.