Wagner wechselt zum Brady-Klub

SID 03.01.2026 • 10:35 Uhr Linksverteidiger Kai Wagner wird nach sechs Jahren bei Philadelphia Union Mannschaftskollege von Marvin Ducksch bei Birmingham City.

Kai Wagner wechselt von Philadelphia Union in der nordamerikanischen Profiliga MLS zum englischen Zweitligisten Birmingham City.

Sein neuer Klub, zu dessen Besitzern unter anderem Football-Ikone Tom Brady gehört, zahlt eine Ablösesumme von angeblich rund 2,5 Millionen für den gebürtigen Schwaben, dessen Vertrag in Philadelphia noch bis 2027 Gültigkeit besaß.

Wagner dreimal im All-Star-Team der MLS

Wagner (28) war 2019 von den Würzburger Kickers in die USA gewechselt und gehörte dort seitdem zu einem der besten Linksverteidiger der Liga. Dreimal wurde er ins All-Star-Team gewählt, zweimal in die Mannschaft des Jahres.

Philadelphias Coach Bradley Carnell, zwölf Jahre lang Profi in Deutschland, lobte Wagner zum Abschied unter anderem für seine „ausgeprägten Führungsqualitäten, sowohl auf als auch abseits des Spielfelds“.

Wagner wird Teamkollege von Ex-Werder-Angreifer Ducksch

Nach Angaben von Carnell hatte Wagner den Wunsch geäußert, „seine Karriere in Europa fortzusetzen, da er der Meinung ist, dass dies der richtige Schritt für ihn und seine Familie ist“.