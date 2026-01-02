Mit 45! Rekord-Torhüter hängt noch zwei Jahre dran

Newsticker
Mit 45! Rekord-Keeper macht weiter

Auch mit 45 ist für Fábio noch nicht Schluss
SID
Der brasilianische Torhüter Fábio hat auch im fortgeschrittenen Fußballer-Alter noch nicht fertig - und bleibt zwei weitere Jahre bei seinem Klub.

Weltrekordler Fábio setzt seine Karriere für zwei weitere Spielzeiten fort. Brasiliens Fußball-Erstligist Fluminense verkündete eine Vertragsverlängerung mit dem Torwart-Oldie bis Dezember 2027. Damit kann der 45-Jährige, der in der vergangenen Saison alle Ligaspiele über 90 Minuten bestritt, seine Rekordzahl von nunmehr 1426 Profi-Einsätzen weiter ausbauen.

Fábio, seit vier Jahren Stammtorhüter beim Traditionsklub aus Rio de Janeiro, hatte im vergangenen August die alte Bestmarke des englischen Schlussmanns Peter Shilton (1390 Spiele) übertroffen. Mit Fluminense hatte er 2023 die kontinentale Copa Libertadores gewonnen, er schaffte es mit seinen Leistungen bei der Klub-WM im vergangenen Sommer in den USA sogar in die Vorauswahl für den FIFA-Welttorhüter 2025.

