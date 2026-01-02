Mit 45! Rekord-Torhüter hängt noch zwei Jahre dran

SID 02.01.2026 • 16:29 Uhr Der brasilianische Torhüter Fábio hat auch im fortgeschrittenen Fußballer-Alter noch nicht fertig - und bleibt zwei weitere Jahre bei seinem Klub.

Weltrekordler Fábio setzt seine Karriere für zwei weitere Spielzeiten fort. Brasiliens Fußball-Erstligist Fluminense verkündete eine Vertragsverlängerung mit dem Torwart-Oldie bis Dezember 2027. Damit kann der 45-Jährige, der in der vergangenen Saison alle Ligaspiele über 90 Minuten bestritt, seine Rekordzahl von nunmehr 1426 Profi-Einsätzen weiter ausbauen.