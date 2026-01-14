Wie einst der Vater: Ibrahimovic-Sohn wechselt zu Ajax

SPORT1 14.01.2026 • 11:17 Uhr Maximilian Ibrahimovic kommt leihweise aus Mailand nach Amsterdam. Auch Vater Zlatan hatte als 19-Jähriger den Schritt zu Ajax gemacht.

Wie der Vater, so der Sohn! Maximilian Ibrahimovic tritt erneut in die Fußstapfen seines berühmten Vaters Zlatan und wechselt von der AC Mailand zu Ajax Amsterdam.

Weitere Parallele: Wie bereits sein Vater im Jahr 2001, der damals seine Weltkarriere gestartet hatte, kommt Ibrahimovic Junior im Alter von 19 Jahren nach Amsterdam.

Der niederländische Spitzenverein sicherte sich die Dienste des schwedischen Flügelflitzers auf Leihbasis bis zum Sommer und hat zudem eine Kaufoption.

Ibrahimovic-Junior geht nach Amsterdam

Trotz der Parallelen will Sohn Maximilian seinen eigenen Weg gehen: „Ich bin ein eigener Mensch und Spieler und ich möchte meine eigene Geschichte schreiben“, wird der Schwede zitiert.

Ibrahimovic soll zunächst in der U23 auflaufen, ist aber auch für die Profimannschaft eingeplant. „Wir freuen uns sehr über die Ankunft von Maximilian. Er ist ein talentierter Angreifer mit einem guten Stellungsspiel im und um den Strafraum und einem ausgeprägten Torinstinkt“, sagte Ajax-Sportdirektor Marijn Beuker.

Ausgebildet wurde Ibrahimovic Junior in Schweden bei Hammarby IF, ehe er 2022 in die Jugendakademie der Mailänder wechselte und sich in der laufenden Spielzeit mit neun Torbeteiligungen in 16 Partien in Milans Futuro-Mannschaft in der Serie D etablierte.

Stürmerlegende Zlatan Ibrahimovic hatte insgesamt drei Jahre für Ajax gespielt sowie mehr als fünf Jahre für Milan, wo er im Juni 2023 im Alter von 41 Jahren seinen Rücktritt bekannt gab.

