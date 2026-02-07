Barca steigt überraschend aus brisantem Projekt aus!

SID 07.02.2026 • 13:51 Uhr Der einstige Mitantreiber des Projekts einer neuen europäischen Superliga zieht sich überraschend zurück.

Der FC Barcelona hat seinen Rückzug aus dem Projekt einer europäischen Super League erklärt. In einer Mitteilung am Samstag teilte der Klub mit, dass die „European Super League Company“ sowie die noch beteiligten Vereine offiziell über diesen Schritt informiert worden seien.

Noch im Oktober des vergangenen Jahres hatte Barca-Präsident Joan Laporta versucht, das stark in die Kritik geratene Projekt neu anzustoßen. „Wir sind für den Frieden, denn es gibt einen Weg für die Vereine der Super League, zur UEFA zurückzukehren“, sagte Laporta, nachdem bereits mehrere Vereine ausgestiegen waren und die UEFA dem neuen Wettbewerb bislang noch keine Genehmigung erteilt hatte.

Super League wurde zuletzt reformiert

Das unter dem Vorsitz von Real Madrids Präsident Florentino Pérez stehende Unternehmen hatte das Projekt 2024 reformiert. Die fortan als „Unify League“ beworbene Liga sollte besser mit den bereits bestehenden Wettbewerben vereinbar sein. Die jährlichen Platzierungen innerhalb der nationalen Ligen sollen im neuen Modus Voraussetzung für die dann garantierte Teilnahme in der „Unify League“ sein. Ziel der Reform ist die Genehmigung der UEFA.