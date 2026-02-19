Courtois wird Besitzer eines französischen Fußball-Klubs

Thibaut Courtois ist als Investor beim französischen Fußballklub FC Le Mans eingestiegen. Das verkündete der 33-Jährige stolz bei Instagram. Der Torhüter von Real Madrid erwarb über seine Investmentfirma Nxtplay Anteile am Zweitligisten und hat nun prominente Miteigner.
Real-Star wird Klubbesitzer
Bereits im vergangenen Sommer hatten mit Novak Djokovic, Kevin Magnussen und Felipe Massa bekannte Persönlichkeiten aus der Welt des Spitzensports über die Investmentfirma Outfield Anteile am französischen Verein erworben.
Auch beim Verein selbst herrschte Freude über den nächsten prominenten Anteilseigner. „Ohne Partnerschaften mit Investoren gehen wir unter“, sagte Präsident Thierry Gomez am Donnerstag der L’Équipe.
Le Mans: Mit Courtois in die Ligue 1?
Damit soll ein ähnliches Szenario wie im Sommer 2013 verhindert werden, als der Verein aus dem Nordwesten Frankreichs aufgrund hoher finanzieller Verschuldung in die sechste Spielklasse zwangsabsteigen musste.
Zwar gelang in den Folgejahren die Rückkehr in den Profifußball, doch wartet man seit der Saison 2008/09 auf Erstligafußball in der Stadt, in der das weltberühmte 24-Stunden-Rennen im Motorsport stattfindet.
In der aktuellen Spielzeit rangiert der Klub von Courtois, Massa und Co. auf dem fünften Tabellenplatz. Der Rückstand zur Tabellenspitze beträgt derzeit nur drei Zähler.
