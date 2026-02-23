Englischer Traditionsklub Sheffield Wednesday abgestiegen – im Februar!

Daniel Höhn 23.02.2026 • 13:20 Uhr In der zweiten englischen Liga ist schon jetzt die erste Entscheidung gefallen. Es trifft einen Traditionsklub.

Der Abstieg von Sheffield Wednesday ist fix. Durch das 1:2 am 33. Spieltag der Championship im Derby bei Sheffield United kann sich der Traditionsklub nicht mehr retten und steigt in die drittklassige League One ab. Wie konnte es Ende Februar so weit kommen?

Mit einem Sieg, acht Remis und 24 Niederlagen hätten die Owls eigentlich elf Punkte auf dem Konto haben müssen, doch die Tabelle weist minus sieben Zähler auf.

Mehrere Punktabzüge für die Owls

Das hat zwei Gründe: Im Oktober vergangenen Jahres waren dem Klub aufgrund eines Insolvenzantrags zwölf Punkte von der English Football League abgezogen worden. Weitere sechs Zähler büßte Sheffield Wednesday im Dezember ein. Wie die BBC berichtete, wurden unter anderem einige Monate keine Spielergehälter gezahlt.

Trainer Henrik Pedersen sagte: „Es ist ein trauriger Tag für einen Verein von der Größe von Sheffield Wednesday, im Februar abzusteigen.“ Er machte jedoch auf den „größeren Zusammenhang“ des Zustandekommens aufmerksam.

„Wir alle spüren den Schmerz, die Spieler, die Trainer, alle Mitarbeiter dieses großartigen Vereins“, führte Pedersen aus. Jedoch blickte der Däne optimistisch in die Zukunft: „Es tut weh, natürlich tut es weh, aber dieser Verein kann wieder großartig werden, das ist meine Botschaft im Moment.“