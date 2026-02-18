Europa Cup: Eintracht-Frauen im Halbfinale

Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt haben souverän das Halbfinale des neu geschaffenen Europa Cups erreicht. Die Mannschaft von Trainer Niko Arnautis gewann das Viertelfinal-Rückspiel beim FC Nordsjaelland 3:2 (2:1) und machte nach dem 4:0-Erfolg im Hinspiel das Weiterkommen perfekt.
Europa Cup: Eintracht-Frauen weiter
Remina Chiba (5.), Geraldine Reuteler (22.) und Hayley Raso (52.) erzielten am Mittwochabend die Tore der Gäste. Die Däninnen konnten durch Princess Marfo (30.) und Anna Walter (66.) jeweils nur verkürzen.
Halbfinale im Europa Cup Ende März und Anfang April
Im Halbfinale (24./25. März und 1./2. April) wartet nun BK Häcken aus Schweden auf die Eintracht.
Der neu geschaffene Wettbewerb wird in einem anderen, traditionelleren Format gespielt als die Königsklasse. Eine Ligaphase gab es nicht, sämtliche Runden inklusive des Finals finden im K.o.-System mit Hin- und Rückspiel statt.
Champions League: Däbritz und Frohms im Viertelfinale
In der Champions League lösten die ehemaligen Nationalspielerinnen Sara Däbritz und Merle Frohms mit Real Madrid das Ticket für das Viertelfinale.
Den Madrileninnen genügte nach dem 3:2 im Hinspiel ein 2:0 (0:0) gegen den FC Paris zum Weiterkommen. In der Runde der letzten acht kommt es nun zum Duell mit dem FC Barcelona.