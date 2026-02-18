Europa Cup: Eintracht-Frauen im Halbfinale

SID 18.02.2026 • 19:56 Uhr Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt gewinnen auch das Rückspiel beim FC Nordsjaelland. Das Finale im neuen Wettbewerb ist nah.

Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt haben souverän das Halbfinale des neu geschaffenen Europa Cups erreicht. Die Mannschaft von Trainer Niko Arnautis gewann das Viertelfinal-Rückspiel beim FC Nordsjaelland 3:2 (2:1) und machte nach dem 4:0-Erfolg im Hinspiel das Weiterkommen perfekt.

Remina Chiba (5.), Geraldine Reuteler (22.) und Hayley Raso (52.) erzielten am Mittwochabend die Tore der Gäste. Die Däninnen konnten durch Princess Marfo (30.) und Anna Walter (66.) jeweils nur verkürzen.

Halbfinale im Europa Cup Ende März und Anfang April

Im Halbfinale (24./25. März und 1./2. April) wartet nun BK Häcken aus Schweden auf die Eintracht.

Der neu geschaffene Wettbewerb wird in einem anderen, traditionelleren Format gespielt als die Königsklasse. Eine Ligaphase gab es nicht, sämtliche Runden inklusive des Finals finden im K.o.-System mit Hin- und Rückspiel statt.

Champions League: Däbritz und Frohms im Viertelfinale

In der Champions League lösten die ehemaligen Nationalspielerinnen Sara Däbritz und Merle Frohms mit Real Madrid das Ticket für das Viertelfinale.