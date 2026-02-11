Europa Cup: Eintracht-Frauen nehmen Kurs auf das Halbfinale

SID 11.02.2026 • 20:30 Uhr Im Hinspiel des Viertelfinals feiert Frankfurt gegen Nordsjaelland einen souveränen Sieg.

Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt haben das Tor zum Einzug ins Halbfinale des neu geschaffenen Europa Cups weit aufgestoßen. Die Mannschaft von Trainer Niko Arnautis gewann am Mittwoch das Hinspiel im Viertelfinale gegen FC Nordsjaelland zu Hause mit 4:0 (2:0), Nationalspielerin Nicole Anyomi (14.), Doppelpackerin Rebecka Blomqvist (36., 58.) und Ereleta Memeti (48.) waren für die Eintracht im Stadion am Brentanobad erfolgreich.

Entschlossen und mit viel Tempo - Frankfurt war angeführt von Memeti von Beginn an das dominante Team und feierte einen völlig verdienten Erfolg. Damit gehen die Tabellensechsten der Bundesliga mit einem ordentlichen Vorsprung in das entscheidende Spiel nächste Woche in Dänemark.