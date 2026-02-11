Newsticker
Europa Cup: Eintracht-Frauen nehmen Kurs auf das Halbfinale

Im Hinspiel des Viertelfinals feiert Frankfurt gegen Nordsjaelland einen souveränen Sieg.
Doppelt erfolgreich: Rebecka Blomqvist
© IMAGO/HMB-Media/SID/Hendrik Hamelau
SID
Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt haben das Tor zum Einzug ins Halbfinale des neu geschaffenen Europa Cups weit aufgestoßen. Die Mannschaft von Trainer Niko Arnautis gewann am Mittwoch das Hinspiel im Viertelfinale gegen FC Nordsjaelland zu Hause mit 4:0 (2:0), Nationalspielerin Nicole Anyomi (14.), Doppelpackerin Rebecka Blomqvist (36., 58.) und Ereleta Memeti (48.) waren für die Eintracht im Stadion am Brentanobad erfolgreich.

Entschlossen und mit viel Tempo - Frankfurt war angeführt von Memeti von Beginn an das dominante Team und feierte einen völlig verdienten Erfolg. Damit gehen die Tabellensechsten der Bundesliga mit einem ordentlichen Vorsprung in das entscheidende Spiel nächste Woche in Dänemark.

Der neu geschaffene Wettbewerb wird in einem anderen, traditionelleren Format gespielt als die Königsklasse. Eine Ligaphase gab es nicht, sämtliche Runden inklusive des Finals finden im K.o.-System mit Hin- und Rückspiel statt.

