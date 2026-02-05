FIFA verzeichnet Wechsel-Rekord im Wintertransferfenster

SID 05.02.2026 • 15:05 Uhr Fast 6000 Transfers wurden im aktuellen Winter getätigt – so viele wie nie zuvor. Das geht aus den Zahlen der FIFA hervor.

Der Fußball-Weltverband FIFA verzeichnet einen Rekord bei den getätigten Wechseln im Wintertransferfenster 2026. Über 5900 Transfers wurden in den vergangenen Wochen getätigt, so viele waren es nach FIFA-Angaben vom Donnerstag noch nie.

Gegenüber dem alten Rekord aus dem Vorjahr stieg die Anzahl der Transfers um mehr als drei Prozent an. Die Ausgaben sanken gegenüber dem Jahr 2025 allerdings um rund 18 Prozent. Die Klubs gaben angeführt von der englischen Premier League weltweit umgerechnet knapp über 1,6 Milliarden Euro für Verstärkungen aus.