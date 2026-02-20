Kompany kritisiert Mourinho: „Ein klarer Fehler“

SID 20.02.2026 • 11:47 Uhr Der Bayern-Coach hält das Verhalten seines prominenten Kollegen von Benfica Lissabon nach dem Rassismus-Vorfall um Vinicius Junior für unangebracht.

Bayern Münchens Trainer Vincent Kompany hat seinen prominenten Kollegen José Mourinho nach dem Rassismus-Skandal um Vinicius Júnior ungewöhnlich scharf kritisiert. Der Coach von Benfica Lissabon habe nach dem Play-off-Spiel gegen Real Madrid „den Charakter von Vinicius Júnior attackiert. Er hat die Art, wie er jubelt, gegen ihn verwendet. Für mich ist das aus Führungsperspektive ein klarer Fehler“, sagte Kompany am Freitag emotional in Richtung Mourinho.

Zudem habe der 63-Jährige erklärt, dass Benfica „nicht rassistisch“ sein könnte, „denn der wichtigste Spieler in ihrer Geschichte war Eusébio. Aber wissen sie“, betonte Kompany, „was Spieler in den 60er-Jahren durchgemacht haben? Mein Vater ist auch ein schwarzer Mann aus den 60ern - und damals hatten sie als einzige Option, ruhig zu bleiben, nichts zu sagen, darüber zu stehen, zehnmal besser zu sein, um dann vielleicht ein bisschen Anerkennung zu bekommen. Das war Eusébios Leben. Und heute seinen Namen dafür zu verwenden, um etwas gegen Vinicius Júnior zu sagen...“

Er habe „100 Menschen getroffen, die mit José Mourinho zusammengearbeitet haben. Und ich habe noch nie einen getroffen, der etwas Schlechtes über ihn gesagt hätte. Alle Spieler, die für ihn gespielt haben, lieben ihn“, führte Kompany weiter aus. „Aber da hat er einen Fehler begangen.“

Kompany war in seiner Zeit als Profi nach eigener Aussage selbst mehrfach rassistisch beleidigt worden. „Mein Traum ist, dass es am Ende dieser Situation einen Raum gibt, wo jemand sagen kann: ‚Es tut mir leid, ich bitte um Entschuldigung‘.“ Er hoffe einfach, „dass dies nicht mehr so passieren wird, sodass wir nach vorne blicken können und wachsen können. Und schaut mal auf die Dinge, die wir zusammen schaffen können und nicht auf die, die uns trennen.“

Für ihn, sagte der 39 Jahre alte Belgier, sei es „eine ganz schwierige Thematik. Denn ganz ehrlich, ich passe nicht in diese Welt und was da alles passiert, ich sehe da meinen Platz oftmals nicht.“