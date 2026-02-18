Letsch-Nachfolger: Beichler neuer Trainer in Salzburg

SID 18.02.2026 • 11:18 Uhr Der 37-Jährige kommt vom Kooperationsklub FC Liefering.

Keine 24 Stunden nach der Entlassung von Trainer Thomas Letsch hat RB Salzburg bereits einen Nachfolger präsentiert. Mit Daniel Beichler unterschreibt der bisherige Coach des Kooperationsklubs FC Liefering einen Vertrag bis 2028 bei den Roten Bullen.

Der 37-Jährige ist im RB-Kosmos kein Unbekannter. Zwischen 2020 und 2025 trainierte Beichler diverse U-Mannschaften an der Red-Bull-Akademie und gewann dabei zwei Meistertitel.

„Er verfügt über eine klare Idee, wie er spielen und was er von seiner Mannschaft sehen möchte. Nicht ohne Grund hatten ihn auch andere Klubs in der jüngeren Vergangenheit im Blick“, begründete Salzburgs Geschäftsführer Sport Marcus Mann die Entscheidung.