Nach PSG-Debakel: Marseille trennt sich von Trainer De Zerbi

Trainer-Aus nach PSG-Debakel

Roberto De Zerbi ist nicht mehr Trainer von Olympique Marseille. Die deutliche Pleite gegen PSG wird dem Italiener zum Verhängnis.
Roberto De Zerbi ist nicht mehr Trainer von Olympique Marseille. Die deutliche Pleite gegen PSG wird dem Italiener zum Verhängnis.

Der französische Erstligist Olympique Marseille und Trainer Roberto De Zerbi haben ihre Zusammenarbeit beendet. Das gab der Klub nur wenige Tage nach der 0:5-Pleite beim Rivalen Paris St. Germain bekannt. Die Trennung erfolgte demnach „in gegenseitigem Einvernehmen“.

Der 46 Jahre alte Italiener hatte die Mannschaft im Sommer 2024 übernommen und im vergangenen Jahr auf Platz zwei hinter PSG geführt. In den vergangenen Monaten lief es jedoch durchwachsen.

In der Champions League schied Marseille nach der Ligaphase aus, in der Ligue 1 steht nach der Niederlage gegen PSG Platz vier zu Buche.

De Zerbi verlässt Marseille: „Schwierige gemeinsame Entscheidung“

„Nach Gesprächen zwischen allen Beteiligten der Vereinsführung – dem Eigentümer, dem Präsidenten, dem Sportdirektor und dem Trainer – wurde beschlossen, einen Wechsel an der Spitze der ersten Mannschaft vorzunehmen“, hieß es nun im Statement des Vereins.

Dies sei eine „schwierige gemeinsame Entscheidung“ gewesen, „die nach sorgfältiger Abwägung im besten Interesse des Vereins getroffen wurde, um den sportlichen Herausforderungen zum Ende der Saison gerecht zu werden“.

