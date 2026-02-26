Medien: Klopp bei Red Bull "nicht mehr unumstritten"

SID 26.02.2026 • 11:32 Uhr Die Salzburger Nachrichten sorgen für Wirbel im RB-Kosmos, steht Jürgen Klopp sogar vor seinem Abschied?

Wirbel um die Zukunft von Jürgen Klopp: Angeblich ist der ehemalige Startrainer bei Red Bull als Head of Global Soccer „nicht mehr unumstritten“. Das berichten die Salzburger Nachrichten und fragen sogar: „Steht Jürgen Klopp bei Red Bull vor dem Abschied?“ Klopps Berater Marc Kosicke sowie der Red-Bull-Konzern äußerten sich auf SID-Anfrage zunächst nicht zu den Spekulationen.

Klopp hatte seinen RB-Posten zum 1. Januar 2025 übernommen, sein Wirken werde mittlerweile „zunehmend kritisch gesehen“, hieß es weiter. Mehr noch. Laut den Salzburger Nachrichten soll neben den RB-Bossen um Oliver Mintzlaff auch Klopp nicht „wirklich glücklich“ mit der Situation sein: „Dass beide Seiten in absehbarer Zeit wieder getrennte Wege gehen, soll nicht mehr ausgeschlossen sein.“

Mit Oliver Glasner wird sogar schon ein möglicher Klopp-Nachfolger gehandelt. Der Österreicher stehe „ganz oben auf der Wunschliste“, sollten sich die Wege von Klopp und Red Bull wirklich trennen. Glasner betreut derzeit den Premier-League-Klub Crystal Palace, hat dort aber seinen Abschied nach der Saison bereits angekündigt.

Klopp, der mit Borussia Dortmund un dem FC Liverpool zahlreiche Titel gewann, war in verschiedenen Medien zuletzt immer wieder mit großen Klubs in Verbindung gebracht worden, so auch mit Real Madrid nach der Trennung Xabi Alonso.