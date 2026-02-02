Hochbrisanter Bericht um Cristiano Ronaldo

SID 02.02.2026 • 12:32 Uhr Cristiano Ronaldo ist wohl unzufrieden mit dem Management seines Klubs Al-Nassr und will nicht spielen.

Der fünfmalige Weltfußballer Cristiano Ronaldo ist bei seinem Klub Al-Nassr offenbar in den Streik getreten. Dies berichtete die portugiesische Zeitung A Bola am Montag.

Demnach ist der Fußballstar mit dem Management des Saudi Arabian Public Investment Funds (PIF) unzufrieden.

Ronaldo beklagt fehlte Investitionen

Im Spiel gegen Al-Riyadh wird Ronaldo fehlen, saudische Medien hatten berichtet, dass der 40-Jährige für das Duell mit dem Meister Al-Ittihad am kommenden Freitag geschont werde.

Nach Informationen von A Bola hingegen sei Ronaldo der Auffassung, dass andere Klubs, die ebenfalls vom PIF geführt werden, bevorteilt würden. Der Star-Stürmer beklagt dabei vor allem die mangelnden Investitionen in seinen Klub.

Al-Nassr holte bisher einen neuen Spieler

Al-Nassr holte in der bisherigen Wintertransferphase nur Haydeer Abdulkareem aus dem Irak. Die direkte Konkurrenz war deutlich aktiver, Al-Hilal gab bereits 32 Millionen Euro aus und steht laut Medienberichten auch noch vor der Verpflichtung des ehemaligen Ballon-d’Or-Siegers Karim Benzema.

Im Ligavergleich hat Al-Nassr (133. Mio Euro) hinter Al-Ittihad (141. Mio Euro) und Al-Hilal (190. Mio Euro) den dritthöchsten Kaderwert.