FC Bayern: Thomas Müller gibt klare Prognose ab

SID 04.02.2026 • 07:51 Uhr Thomas Müller ordnet die Chancen des FC Bayern in der Champions League ein. Er traut seinem Ex-Klub den großen Wurf zu.

Thomas Müller traut seinem Ex-Klub Bayern München in der Champions League den großen Wurf zu. „Ich sage, sie kommen ins Finale“, sagte Müller der Sport Bild.

„Denn ich sehe dafür einige entscheidende Gründe: Sie sind teamtaktisch eingespielt, sie haben gute Einzelspieler und sind vor allem in der Defensive personell breit aufgestellt. In der Offensive schadet es nicht, wenn die Protagonisten wie beispielsweise Harry Kane und Michael Olise den Frühling über fit bleiben. Man spürt in diesem Team das Vertrauen und den Hunger.“

Müller hatte die Champions League selbst 2013 und 2020 mit den Bayern gewonnen. Aktuell präsentiert sich sein früherer Verein sowohl national als auch international in starker Verfassung.

Sechs Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten in der Bundesliga trotz der jüngsten Rückschläge, Platz zwei nach der Gruppenphase der Champions League sowie das anstehende Viertelfinale gegen RB Leipzig im DFB-Pokal lassen die Münchner sogar noch vom Triple träumen.

Müller: „Da ist noch eine Rechnung offen“

Müller, der 2025 von München zu den Vancouver Whitecaps in die MLS wechselte, verfolgt inzwischen jedoch eigene sportliche Ziele.