Nach Streik: Cristiano Ronaldo beendet Spekulationen!

Daniel Höhn 22.02.2026 • 19:07 Uhr Cristiano Ronaldo hat den Spekulationen über seine Zukunft ein Ende bereitet.

Superstar Cristiano Ronaldo hat allen Spekulationen über seine Zukunft ein Ende bereitet.

„Ich bin sehr glücklich. Wie ich schon so oft gesagt habe, gehöre ich zu Saudi-Arabien”, sagte Ronaldo im Interview mit dem saudischen Sender Thmanyah. Zuvor hatte CR7 Al-Nassr mit zwei Toren zum 4:0-Sieg gegen Al Hazm und damit an die Tabellenspitze geschossen.

CR7: „Ich bin hier glücklich und möchte hier bleiben“

„Es ist ein Land, das mich, meine Familie und meine Freunde sehr gut aufgenommen hat. Ich bin hier glücklich und möchte hier bleiben“, ergänzte Ronaldo und betonte zudem seinen Fokus auf die Meisterschaft.

Ronaldo steht noch bis 2027 in der Wüste unter Vertrag. Zuletzt hatte er mit einem angeblichen Streik für Aufsehen gesorgt - schnell waren Gerüchte um eine Rückkehr nach Europa aufgekommen.

„Das Wichtigste ist, dass wir weiter kämpfen, wir stehen an der Spitze. Wir machen unsere Arbeit, wir gewinnen, wir setzen unsere Gegner unter Druck und am Ende der Saison werden wir sehen“, sagte der Superstar nun.