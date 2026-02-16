Neymar gibt Comeback - und wird übel umgegrätscht

Maximilian Lotz 16.02.2026 • 18:42 Uhr Superstar Neymar ist nach Verletzungspause zurück auf dem Platz - und muss gleich mal ordentlich einstecken.

Schmerzhaftes Comeback für Superstar Neymar! Der 34-Jährige ist bei seiner Rückkehr auf den Platz übel umgegrätscht worden.

Neymar wurde beim 6:0-Sieg seines FC Santos gegen Velo Clube im Rahmen der Campeonato Paulista, der Regionalmeisterschaft von Sao Paulo, zur Halbzeit eingewechselt. Und in der 78. Minute wurde er von Gegenspieler Islan im Mittelfeld rustikal vom Ball getrennt.

„Brenzliger Moment“ für Neymar

Neymar wurde mit den Stollen am Fuß getroffen und wälzte sich auf dem Boden. Das Portal UOL schrieb von einem „brenzligen Moment“ und bezeichnete die Aktion von Islan als „brutales Foul“. Der Übeltäter sah dafür die Gelbe Karte. Neymar konnte aber weiterspielen.

Für den brasilianischen Nationalspieler war es der erste Einsatz nach seiner Knie-OP Ende Dezember. Bereits im Saisonendspurt hatte Neymar im Kampf um den Klassenerhalt mit Santos auf die Zähne gebissen. Zum Jahreswechsel verlängerte er den Vertrag bei seinem Jugendklub bis Ende 2026.

Sein großes Ziel ist die Teilnahme an der WM im Sommer. „Ich denke, jeder braucht Neymar. Santos, das Nationalteam“, sagte Santos-Trainer Juan Pablo Vojvoda nach dem Comeback seines Schützlings.

Neymar lässt bei Comeback Großchance aus

Selecao-Coach Carlo Ancelotti werde „glücklich sein, wenn er gut spielt. Eines führt zum anderen“, fügte Vojvoda hinzu.

Bei seinem ersten Pflichtspieleinsatz steuerte Neymar immerhin einen Assist zum Torfestival bei. Ein eigenes Tor verpasste er allerdings. Freistehend ließ er eine Großchance aus, als er aus kurzer Distanz das Ziel deutlich verfehlte.