Spanien ohne Stürmer Samu bei der WM

SID 10.02.2026 • 21:47 Uhr Samu Aghehowa hat einen Kreuzbandriss im rechten Knie erlitten.

Spaniens Fußball-Nationalmannschaft muss bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko auf Stürmer Samu Aghehowa verzichten.

Der 21-Jährige vom FC Porto hat am Montag beim 1:1 gegen Sporting Lissabon einen Riss des vorderen Kreuzbands im rechten Knie erlitten und muss lange pausieren. Dies bestätigte Porto am Dienstag, Samu werde in den kommenden Tagen weiter untersucht.

Samu galt als sicherer WM-Fahrer

Der Stürmer, der bereits 20 Pflichtspieltore in dieser Saison erzielt und das Interesse zahlreicher Topklubs auf sich gezogen hat, stand bislang in vier Länderspielen für Spanien auf dem Platz.