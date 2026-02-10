Spanien ohne Stürmer Samu bei der WM

Spaniens Fußball-Nationalmannschaft muss bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko auf Stürmer Samu Aghehowa verzichten.
WM-Aus für Spanien-Stürmer
Samu Aghehowa hat einen Kreuzbandriss im rechten Knie erlitten.
Samu Aghehowa wird die WM im Sommer verletzt verpassen
© IMAGO/AFLOSPORT
Der 21-Jährige vom FC Porto hat am Montag beim 1:1 gegen Sporting Lissabon einen Riss des vorderen Kreuzbands im rechten Knie erlitten und muss lange pausieren. Dies bestätigte Porto am Dienstag, Samu werde in den kommenden Tagen weiter untersucht.
Samu galt als sicherer WM-Fahrer
Der Stürmer, der bereits 20 Pflichtspieltore in dieser Saison erzielt und das Interesse zahlreicher Topklubs auf sich gezogen hat, stand bislang in vier Länderspielen für Spanien auf dem Platz.
Sein Ticket für die WM im Sommer unter Nationaltrainer Luis de la Fuente galt als sicher.