Stadion in Flammen: Derby in Belgrad eskaliert

Beim Derby zwischen Roter Stern Belgrad und Partizan Belgrad (3:0) ist es zu wilden Szenen gekommen.
Stadion in Flammen: Derby eskaliert
Auf den Rängen gab es eine gewaltige Pyro-Show. Nach dem 2:0 von Ex-Bundesliga-Profi Marko Arnautovic (56.) eskalierte die Situation und Fans von Partizan zündeten im Stadion des Erzrivalen einige Sitzschalen an.
Es begann lichterloh zu brennen und die Feuerwehr musste anrücken, um den Brand zu löschen. Die Partie wurde daraufhin von Schiedsrichter Pavle Ilic für knapp zehn Minuten unterbrochen.
Roter Stern siegt im Belgrad-Derby
Die weiteren Tore für Roter Stern erzielten Vasilije Kostov (45.+5) und Aleksandar Katai (77.).
Damit baut Tabellenführer Roter Stern auch den Vorsprung auf Verfolger Partizan aus. Dieser beträgt nun vier Punkte.
