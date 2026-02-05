Tragödie in der Türkei: Fan nach Sturz von der Tribüne tödlich verunglückt

Maximilian Huber 05.02.2026 • 23:08 Uhr Tragödie im türkischen Fußball: Ein Fan stürzt beim Pokalspiel zwischen Besiktas Istanbul und Kocaelispor von der Tribüne und verstirbt wenig später im Krankenhaus. Der türkische Verband spricht sein Beileid aus.

Schlimme Nachrichten aus der Türkei: Wie der türkische Fußballverband TFF am Donnerstagabend bestätigt hat, ist ein Fußballfan tödlich verunglückt.

Harda Kacmaz, Anhänger des Erstligisten Kocaelispor, ist am Donnerstag beim Pokalspiel zwischen seinem Lieblingsklub und Besiktas Istanbul von einer Tribüne gestürzt und wenig später im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen. Die Gründe für den Sturz des Fans sind nicht bekannt.

Trauer um verstorbenen Anhänger

„Wir haben mit tiefer Trauer erfahren, dass Harda Kaçmaz, ein Fan von Kocaelispor, der heute beim Spiel Kocaelispor gegen Besikta A.S. in der dritten Woche der Gruppenphase des Ziraat Türkiye-Pokals von der Tribüne gestürzt und ins Krankenhaus gebracht worden war, verstorben ist“, schreibt der Verband in einer Mitteilung.

Auch Kocaelispor veröffentlichte eine Stellungnahme: „Leider haben wir Harda verloren. Wir wünschen unserem Fan Harda Kacmaz, der im Krankenhaus verstorben ist, Gottes Segen und sprechen seiner Familie, seinen Angehörigen und unserer Gemeinschaft unser Beileid aus. Wir werden dich nie vergessen, Harda.“