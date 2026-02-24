Türkei: Fußballer reanimiert abgeschossene Möwe

SID 24.02.2026 • 21:27 Uhr Ein Vogel wird während einer Partie im türkischen Amateurfußball vom Ball getroffen. Gani Catan rettet ihm das Leben.

Kuriosum im türkischen Fußball: Während eines Playoff-Spiels einer Amateurliga in Istanbul hat ein Spieler einer Möwe das Leben gerettet - per Herz-Lungen-Massage. Der Vogel war nach einem Abstoß vom Ball in der Luft getroffen worden und zu Boden gestürzt, Gani Catan handelte schnell.

„Etwas fiel herunter und ich erkannte, dass es eine Möwe war. Das Erste, was mir in den Sinn kam, war eine Herzmassage, da sie nicht atmen konnte, also versuchte ich mein Glück“, berichtete der Kapitän von Istanbul Yurdum Spor der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu. Mit Erfolg: Nachdem die Möwe wieder zu atmen begann, trug Catan sie vom Spielfeld zu den Sanitätern, die den Vogel weiter versorgten.