Türkei: Fußballer reanimiert abgeschossene Möwe

Fußballer rettet Möwe das Leben

Ein Vogel wird während einer Partie im türkischen Amateurfußball vom Ball getroffen. Gani Catan rettet ihm das Leben.
Eine Möwe verirrt sich ins Stadion (Symbolbild)
Eine Möwe verirrt sich ins Stadion (Symbolbild)
© AFP/SID/ADRIAN DENNIS
SID
Ein Vogel wird während einer Partie im türkischen Amateurfußball vom Ball getroffen. Gani Catan rettet ihm das Leben.

Kuriosum im türkischen Fußball: Während eines Playoff-Spiels einer Amateurliga in Istanbul hat ein Spieler einer Möwe das Leben gerettet - per Herz-Lungen-Massage. Der Vogel war nach einem Abstoß vom Ball in der Luft getroffen worden und zu Boden gestürzt, Gani Catan handelte schnell.

„Etwas fiel herunter und ich erkannte, dass es eine Möwe war. Das Erste, was mir in den Sinn kam, war eine Herzmassage, da sie nicht atmen konnte, also versuchte ich mein Glück“, berichtete der Kapitän von Istanbul Yurdum Spor der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu. Mit Erfolg: Nachdem die Möwe wieder zu atmen begann, trug Catan sie vom Spielfeld zu den Sanitätern, die den Vogel weiter versorgten.

Die Partie aber verlor Catan mit seiner Mannschaft. „Wir haben den Aufstieg verpasst, aber es ist schön, ein Leben gerettet zu haben. Das war wichtiger als der Aufstieg“, sagte Catan.

