Abstiegsrunde! Ehemaliger Bundesliga-Star schämt sich "in Grund und Boden“

SID 02.03.2026 • 15:01 Uhr Der dänische Fußball-Rekordmeister Kopenhagen spielt um den Ligaverbleib - das gab es noch nie. Der ehemalige Bundesliga-Star Thomas Delaney findet deutliche Worte.

Der historische Absturz in die Abstiegsrunde hat den dänischen Fußball-Rekordmeister FC Kopenhagen zutiefst erschüttert.

„Ich schäme mich in Grund und Boden. Verdammt noch mal in Grund und Boden“, sagte Führungsspieler Thomas Delaney nach dem entscheidenden 1:2 gegen den FC Randers am letzten Spieltag der Hauptrunde.

„Das ist ein schwarzer Tag, das ist peinlich - und es ist verdient“, ergänzte Trainer Jacob Neestrup bei TV2. Delaney war wie der zweimalige Nationalspieler Youssoufa Moukoko nur Joker.

FC Kopenhagen spielt erstmals in der Abstiegsrunde

Mit der neunten Niederlage im 22. Saisonspiel steht fest, dass der ruhmreiche FCK erstmals in die Abstiegsrunde der Superliga muss. „Es ist meine Schuld. Es ist unsere Schuld. Es ist so schlimm. Wir haben die Erwartungen nicht erfüllt. Wir haben nicht einmal die verdammten Mindestanforderungen erfüllt“, sagte Delaney, der in der Bundesliga für Dortmund, Bremen und Hoffenheim spielte.

TV-Experte Stig Töfting sprach von einem „Skandal“, die treuesten Fans protestierten mit zahlreichen Bannern gegen die „überbezahlte“ Mannschaft und die Klubführung. „Ihr seid alle schuld - schämt euch!“, hieß es auf einem der Spruchbänder.

In der vergangenen Saison hatte sich die Mannschaft noch den 16. Meistertitel gesichert, den sechsten innerhalb von zehn Jahren. Jetzt reichte es nur zu Rang sieben, der schlechtesten Platzierung seit Rang acht in der Saison 1999/2000. Auch Moukoko erfüllte die Erwartungen mit drei Toren in 18 Ligaspielen nicht.