Für die WM: Ancelotti holt engen Vertrauten zurück

SID 02.03.2026 • 21:49 Uhr Für die WM-Mission holt sich Carlo Ancelotti einen bestens Vertrauten zurück. Kein Geringerer als sein Sohn soll ihn unterstützen.

Davide Ancelotti wird mit Blick auf die anstehende Weltmeisterschaft in den Trainerstab seines Vaters Carlo bei der brasilianischen Nationalmannschaft zurückkehren.

Dies erfuhr die Nachrichtenagentur AFP am Montag aus einer Quelle des brasilianischen Fußballverbands (CBF). Demnach werde der 36-Jährige seinen Vater bereits in den Tests am 26. März gegen Frankreich sowie am 31. März gegen Kroatien wieder als Co-Trainer begleiten.

Carlo unterstützte seinen Vater schon beim FC Bayern

Erst im Juni vergangenen Jahres hatte Davide Ancelotti seine Rolle als Assistenzcoach der Selecao aufgegeben, um beim brasilianischen Erstligisten Botafogo seine erste Cheftrainer-Station anzutreten.

Dort war nach Rang sechs im Dezember allerdings schon wieder Schluss. Der Junior hatte seinen erfolgreichen Vater Carlo bereits seit dem Jahr 2016 bei seinen Stationen bei Bayern München, der SSC Neapel, dem FC Everton sowie Real Madrid als Co-Trainer unterstützt.