Trainer Niko Arnautis blickt voller Vorfreude auf das Halbfinale im Europa Cup – und hat dabei das Endspiel mit den Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt schon im Hinterkopf. „Wir wissen um die Bedeutung des Spiels. Wir freuen uns, dass wir so weit gekommen sind und wollen jetzt natürlich den nächsten Schritt bis ins Finale gehen“, sagte der 45-Jährige vor dem Hinspiel gegen den schwedischen Meister BK Häcken am Mittwoch (18.30 Uhr).
Arnautis vor Europa-Cup-Duell: „Dem Adler Flügel verleihen“
Druck verspürt Arnautis so kurz vor dem großen Ziel aber nicht. Stattdessen solle die Partie „Energie entfachen und dem Adler Flügel verleihen, dass er sehr, sehr hoch fliegt“, erklärte er. Es sei nicht selbstverständlich, ein europäisches Halbfinale zu spielen: „Von daher wollen wir es mit voller Energie, mit vollem Elan und vollem Selbstbewusstsein angehen.“
Im Stadion am Brentanobad erwartet Arnautis, dass seine Mannschaft auf „dieser großartigen Bühne“ so auftrete, „wie es sich gehört“ und als Eintracht Frankfurt „in Europa dieses Gesicht zeigt, was uns auszeichnet“. Dabei warnte Arnautis vor allem vor dem Offensivspiel der Schwedinnen, die „sehr schnell und zielstrebig“ agieren würden.
„Nichtsdestotrotz wissen wir, dass wir eine enorme Qualität haben“, betonte Arnautis: „Wenn wir 100 Prozent Gier und Hunger auf Erfolg haben, und sehr konzentriert und mit Herz Fußball spielen, sind wir auch in der Lage, ein gutes Ergebnis zu erzielen.“ Das Rückspiel findet am 2. April (18.30 Uhr) statt.