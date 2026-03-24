Arnautis vor Europa-Cup-Duell: „Dem Adler Flügel verleihen“

SID 24.03.2026 • 16:08 Uhr Der Trainer will mit den Frankfurterinnen ins Finale. Vorher muss die Eintracht gegen Häcken bestehen.

Trainer Niko Arnautis blickt voller Vorfreude auf das Halbfinale im Europa Cup – und hat dabei das Endspiel mit den Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt schon im Hinterkopf. „Wir wissen um die Bedeutung des Spiels. Wir freuen uns, dass wir so weit gekommen sind und wollen jetzt natürlich den nächsten Schritt bis ins Finale gehen“, sagte der 45-Jährige vor dem Hinspiel gegen den schwedischen Meister BK Häcken am Mittwoch (18.30 Uhr).

Druck verspürt Arnautis so kurz vor dem großen Ziel aber nicht. Stattdessen solle die Partie „Energie entfachen und dem Adler Flügel verleihen, dass er sehr, sehr hoch fliegt“, erklärte er. Es sei nicht selbstverständlich, ein europäisches Halbfinale zu spielen: „Von daher wollen wir es mit voller Energie, mit vollem Elan und vollem Selbstbewusstsein angehen.“

Im Stadion am Brentanobad erwartet Arnautis, dass seine Mannschaft auf „dieser großartigen Bühne“ so auftrete, „wie es sich gehört“ und als Eintracht Frankfurt „in Europa dieses Gesicht zeigt, was uns auszeichnet“. Dabei warnte Arnautis vor allem vor dem Offensivspiel der Schwedinnen, die „sehr schnell und zielstrebig“ agieren würden.