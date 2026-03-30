Druck auf Addo wächst: „Job ist immer in Gefahr“

SID 30.03.2026 • 05:14 Uhr Nach drei Niederlagen in Serie wartet am Montag die DFB-Auswahl auf den WM-Teilnehmer.

Nach drei Niederlagen in Folge wächst auch der Druck auf Otto Addo, da gibt sich der Nationaltrainer Ghanas keinen Illusionen hin. „Mein Job“, betonte Addo vor dem Länderspiel gegen Deutschland am Montag (20.45 Uhr/ARD) in Stuttgart, „ist immer in Gefahr. Aber wenn man sich als Trainer darüber Sorgen macht, dann ist es ohnehin vorbei.“

Trotz der erfolgreichen Qualifikation für die WM in den USA, Mexiko und Kanada nimmt die Unzufriedenheit zu. Nach Niederlagen gegen Japan (0:2) und Südkorea (0:1) im November unterlag Ghana am Freitag 1:5 in Österreich. „Ich gebe immer mein Bestes. Mehr kann ich nicht tun. Die Entscheidung treffen andere“, sagte der ehemalige Bundesliga-Profi Addo.