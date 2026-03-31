Ex-Nationalspieler leidet an unheilbarer Krankheit

SPORT1 31.03.2026 • 14:36 Uhr Eine schlimme Diagnose sorgt nicht nur im norwegischen Fußball für Anteilnahme. Der Ex-Profi Petter Rudi will trotz seiner Erkrankung weiterarbeiten.

Der frühere norwegische Nationalspieler Petter Rudi ist an Amyotropher Lateralsklerose (ALS) erkrankt. Das bestätigte sein aktueller Arbeitgeber Molde FK in einer Mitteilung.

Klubgeschäftsführer Vegard Storvik sprach von einer „sehr traurigen“ Nachricht, die den Verein und das Umfeld tief getroffen habe. Rudi arbeitet seit vielen Jahren als Scout für den norwegischen Erstligisten.

Der 52-Jährige, der in seiner Karriere unter anderem für Sheffield Wednesday in der Premier League spielte und insgesamt 46 Länderspiele für Norwegen absolvierte, wolle trotz der Diagnose weiter seiner Tätigkeit nachgehen, heißt es in der Mitteilung.

Einstiger Weggefährte reagiert geschockt

Storvik lobte Rudis „Offenheit und Stärke“ im Umgang mit der Erkrankung und würdigte seinen fortgesetzten Einsatz für den Klub.

Auch aus dem internationalen Fußball kamen zahlreiche Reaktionen. Sheffield Wednesday, für das Rudi zwischen 1997 und 2000 spielte und 89 Pflichtspiele bestritt, veröffentlichte eine Botschaft der Unterstützung für seinen ehemaligen Mittelfeldspieler und dessen Familie.

Der norwegische Nationaltrainer Stale Solbakken, ein früherer Teamkollege Rudis, zeigte sich auf einer Pressekonferenz sichtlich betroffen. Die Nachricht sei „schrecklich“ zu lesen gewesen, sagte Solbakken. Er würdigte Rudi als Spieler und Menschen, der im norwegischen Fußball große Spuren hinterlassen habe.