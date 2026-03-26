Falsches Knie untersucht? Mbappé widerspricht Medienberichten

SID 26.03.2026 • 09:28 Uhr Der Superstar weist entsprechende Meldungen zurück. Er selbst hätte aber Raum für Spekulationen geboten, sagt er.

Kylian Mbappé hat Medienberichten widersprochen, wonach er wegen eines Behandlungsfehlers länger als nötig ausgefallen sei. „Die Information, dass wir das falsche Knie untersucht haben, stimmt nicht“, sagte der Stürmer von Real Madrid, der mit der französischen Nationalmannschaft am Donnerstagabend (21.00 Uhr MEZ) in Foxborough/USA auf Rekordweltmeister Brasilien trifft.

Medien aus Spanien und Frankreich hatten berichtet, die Ärzte von Madrid hätten fälschlicherweise das rechte Knie – und somit das gesunde Knie – des Superstars untersucht. Erst später sei das linke Knie untersucht worden. Deshalb sei die Beurteilung der Verletzung verzögert erfolgt, und Mbappé sei „außer sich“ wegen des Fehlers.

Weder Real noch Mbappé hatten klar mitgeteilt, um welche Verletzung es sich handelt. Der Franzose war wegen seiner Verletzung nicht nur bei den Ärzten des spanischen Fußballrekordmeisters in Behandlung, sondern reiste zudem nach Paris, um dort eine zweite Meinung einzuholen.