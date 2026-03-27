Fußballerin Alexandra Wimmer stirbt bei Autounfall

Traurige Nachrichten aus Österreich: Wie der Frauen-Bundesligist SPG Blau-Weiß Linz/Kleinmünchen am Freitag mitteilte, ist Nachwuchstalent Alexandra Wimmer am Donnerstagmorgen bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen.
Fußballerin stirbt bei Autounfall
Aus bislang noch ungeklärten Gründen waren die erst 20 Jahre alte Fußballerin und ihre Beifahrerin in Linz mit einem entgegenkommenden Lastwagen frontal zusammengestoßen. „Wir sind sprachlos und tief erschüttert. Du warst viel zu jung und hattest noch so viel vor dir“, trauerte der Klub in einem Statement auf Instagram. „Dein Lachen, deine Energie und die Erinnerungen, die wir mit dir teilen durften, werden für immer bleiben. Du warst nicht nur eine Mitspielerin, sondern auch ein sehr wichtiger Bestandteil unseres Vereins.“
Tod nach Zusammenstoß mit LKW
Nach dem Zusammenstoß mit einem Lastwagen blieben Reanimationsmaßnahmen vor Ort ohne Erfolg, Wimmer verstarb an der Unfallstelle. Der 56 Jahre alte Lkw-Fahrer blieb laut Angaben der Polizei unverletzt.
Auch andere Vereine bekundeten ihre Anteilnahme. Admira Wacker zeigte sich „tief betroffen über den Verlust“, auch Austria Salzburg teilte „aufrichtiges Beileid“. Austria Wien kündigte an, am Sonntag beim Spiel der Männer in Linz mit Trauerflor aufzulaufen.
Mittelfeldspielerin Wimmer spielte zuletzt für die Akademie Oberösterreich in der Future League.