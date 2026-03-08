Erneuter Trainerwechsel bei Ajax: "Wir waren uns einig, dass sich etwas ändern muss"

SID 08.03.2026 • 22:31 Uhr Oscar Garcia löst Interimscoach Fred Grim ab. Der Klub liegt aktuell fünf Punkte hinter dem letzten Champions-League-Platz.

Nächster Wechsel auf der Trainerbank: Ajax Amsterdam will mit Oscar Garcia als neuem Chefcoach in dieser Saison doch noch die Champions League erreichen.

Der niederländische Fußball-Rekordmeister teilte am Sonntagabend mit, dass der 52-jährige Spanier die Nachfolge von Fred Grim antritt. Der Interimscoach hatte im November nach der Entlassung von John Heitinga übernommen und kehrt nun zurück in die Ajax-Akademie.

Ajax: Fünf Punkte Rückstand auf CL-Platz

„Fred und ich haben heute darüber gesprochen, was das Beste für den Verein ist. Wir waren uns einig, dass sich etwas ändern muss“, sagte Sportdirektor Jordi Cruyff, der seit Januar im Amt ist: „Die kommenden Monate sind sehr wichtig für den Verein. Wir haben noch acht Spiele vor uns und müssen gemeinsam das Maximum herausholen.“

Garcia, der bereits seit Februar in der Jugendabteilung des Klubs arbeitet, werde „die Saison zu Ende bringen“, sagte Cruyff. Garcia trainierte in seiner Laufbahn etwa Brighton and Hove Albion in England und gewann Meistertitel mit dem israelischen Verein Maccabi Tel Aviv sowie mit RB Salzburg in Österreich.