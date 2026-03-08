Newsticker
Heftige Ausschreitungen bei Glasgow-Derby

Nach dem "Old Firm" kommt es zu heftigen Ausschreitungen
© IMAGO/Shutterstock
Maximilian Huber
Celtic Glasgow setzt sich im schottischen Pokal gegen Stadtrivale Glasgow Rangers durch. Nach dem Spiel kommt es zu heftigen Ausschreitungen auf dem Rasen.

Im Zuge des Viertelfinalspiels im schottischen FA Cup zwischen den Glasgow Rangers und Erzrivale Celtic Glasgow ist es zu heftigen Ausschreitungen nach Abpfiff gekommen.

Celtic setzte sich mit 4:2 im Elfmeterschießen durch, anschließend entluden sich bei beiden Fanszenen die Emotionen. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot auf das Spielfeld.

Beide Fanlager stürmen auf den Platz

Was war passiert? Nachdem Gladbach-Leihgabe Tomas Cvancara den entscheidenden Strafstoß für Celtic verwandelt hatte, stürmten zahlreiche Anhänger der „Bhoys“ auf den Rasen, um den prestigeträchtigen Sieg mit der Mannschaft zu feiern.

Auf der anderen Seite des Spielfelds betraten zeitgleich wenige vermummte Anhänger der Glasgow Rangers den Rasen und deuteten an, zu den Fans der Rivalen stürmen zu wollen. Nachdem immer mehr Celtic-Anhänger auf das Spielfeld gerannt waren, wurde das Chaos immer größer.

Mehrere hundert Rangers-Ultras sprinteten über den Platz und suchten die Konfrontation mit den Gästefans. Vereinzelte Bengalos und Leuchtraketen flogen gen Celtic-Fans, die sich auf den Weg zurück in die Blöcke machten.

Vor dem Gästebereich bildete sich eine große Kette von Ordnern, die ein direktes Aufeinandertreffen beider Fanlager verhindern wollten. Wurfgeschosse wurden von beiden Seiten abgefeuert, bis die Polizei auf den Platz rückte und die Rangers-Ultras zurückdrängte.

Die Krawalle überschatteten das erste „Old Firm“ seit fast einem Jahrzehnt mit zahlreichen Auswärtsfans. Wegen gewalttätiger Ausschreitungen in der Vergangenheit hatte es bei den Derbys lange gar keine und zuletzt nur wenige Tickets für den Anhang der Gäste gegeben.

Schon vergangenen Sonntag waren die beiden Aushängeschilder des schottischen Fußballs in der Liga aufeinandergetroffen, das Spiel endete 2:2.

Mit Sport-Informations-Dienst (SID)

