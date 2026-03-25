Heimpleite gegen Häcken: Frankfurts Finaltraum in weiter Ferne

SID 25.03.2026 • 20:25 Uhr Nach bitteren Patzern braucht das Team um Laura Freigang im Halbfinal-Rückspiel des Europa Cups beim schwedischen Meister eine Aufholjagd.

Für die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt ist das ersehnte Europa-Cup-Endspiel in ganz weite Ferne gerückt. Nach schwachem Start und schweren Patzern unterlag das Team um Kapitänin Laura Freigang im Halbfinal-Hinspiel dem schwedischen Meister BK Häcken mit 0:3 (0:1). Das Rückspiel in Göteborg findet am 2. April (18.30 Uhr) statt.

Mit einem sehenswerten Tor von der Strafraumgrenze brachte Alva Selerud (16.) Häcken in Führung. Ein haarsträubender Fehlpass von Ex-Nationalspielerin Sara Doorsoun führte zum zweiten Gegentreffer durch Felicia Schröder (70.), auch vor Schröders zweitem Tor (84.) rutschte die Innenverteidigerin bei einem weiten Ball weg.