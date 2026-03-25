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Heimpleite gegen Häcken: Frankfurts Finaltraum in weiter Ferne

Frankfurts Finaltraum in weiter Ferne

Nach bitteren Patzern braucht das Team um Laura Freigang im Halbfinal-Rückspiel des Europa Cups beim schwedischen Meister eine Aufholjagd.
Laura Freigang im Hinspiel gegen Häcken
Laura Freigang im Hinspiel gegen Häcken
© IMAGO/HMB-Media/SID/Joaquim Ferreira
SID
Nach bitteren Patzern braucht das Team um Laura Freigang im Halbfinal-Rückspiel des Europa Cups beim schwedischen Meister eine Aufholjagd.

Für die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt ist das ersehnte Europa-Cup-Endspiel in ganz weite Ferne gerückt. Nach schwachem Start und schweren Patzern unterlag das Team um Kapitänin Laura Freigang im Halbfinal-Hinspiel dem schwedischen Meister BK Häcken mit 0:3 (0:1). Das Rückspiel in Göteborg findet am 2. April (18.30 Uhr) statt.

Mit einem sehenswerten Tor von der Strafraumgrenze brachte Alva Selerud (16.) Häcken in Führung. Ein haarsträubender Fehlpass von Ex-Nationalspielerin Sara Doorsoun führte zum zweiten Gegentreffer durch Felicia Schröder (70.), auch vor Schröders zweitem Tor (84.) rutschte die Innenverteidigerin bei einem weiten Ball weg.

Der neu geschaffene europäische Wettbewerb wird in einem anderen, traditionelleren Format gespielt als die Champions League. Eine Ligaphase gab es nicht, sämtliche Runden inklusive des Finales finden im K.o.-System mit Hin- und Rückspiel statt.

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