HSV-Stürmer Königsdörffer für Ghana nachnominiert

SID 24.03.2026 • 13:21 Uhr Ransford Königsdöffer wird für Ghana nominiert - nun könnte er auch gegen die deutsche Nationalmannschaft auflaufen.

Stürmer Ransford Königsdörffer vom Hamburger SV ist von Ghanas Nationaltrainer Otto Addo für die beiden Testspiele in Österreich und Deutschland nachnominiert worden. Dies gaben die Black Stars am Dienstag bekannt.

Addo reagierte damit auf den verletzungsbedingten Ausfall von Inaki Williams (Athletic Bilbao) und Brandon Thomas-Asante (Coventry City). Königsdörffer soll am Nachmittag in Wien erstmals mit dem Team trainieren.

Königsdorffer spielte im Nachwuchs noch für Deutschland

In der österreichischen Hauptstadt findet am Freitag (18.00 Uhr) auch der erste Test der Ghanaer im aktuellen Länderspielfenster statt. Drei Tage später fordert das Team mit den weiteren Bundesliga-Profis Derrick Köhn (Union Berlin) und Jonas Adjetey (VfL Wolfsburg) sowie Zweitliga-Spieler Patric Pfeiffer (Darmstadt 98) die deutsche Nationalmannschaft in Stuttgart (20.45 Uhr).