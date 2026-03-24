HSV-Stürmer Königsdörffer für Ghana nachnominiert

Stürmer Ransford Königsdörffer vom Hamburger SV ist von Ghanas Nationaltrainer Otto Addo für die beiden Testspiele in Österreich und Deutschland nachnominiert worden. Dies gaben die Black Stars am Dienstag bekannt.
DFB-Gegner nominiert HSV-Profi nach
Addo reagierte damit auf den verletzungsbedingten Ausfall von Inaki Williams (Athletic Bilbao) und Brandon Thomas-Asante (Coventry City). Königsdörffer soll am Nachmittag in Wien erstmals mit dem Team trainieren.
Königsdorffer spielte im Nachwuchs noch für Deutschland
In der österreichischen Hauptstadt findet am Freitag (18.00 Uhr) auch der erste Test der Ghanaer im aktuellen Länderspielfenster statt. Drei Tage später fordert das Team mit den weiteren Bundesliga-Profis Derrick Köhn (Union Berlin) und Jonas Adjetey (VfL Wolfsburg) sowie Zweitliga-Spieler Patric Pfeiffer (Darmstadt 98) die deutsche Nationalmannschaft in Stuttgart (20.45 Uhr).
Königsdörffer will sich wie seine Teamkollegen für einen Kaderplatz für die Weltmeisterschaft im Sommer in den USA, Mexiko und Kanada empfehlen. Seine letzte von bisher sechs Partien für Ghana bestritt er Ende 2024. In der U20 und U21 hatte der heutige HSV-Angreifer noch für den Deutschen Fußball-Bund (DFB) gespielt.