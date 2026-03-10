Klub prüft Aufnahme iranischer Spielerinnen - Team abgereist

SID 10.03.2026 • 12:53 Uhr Brisbane Roar wendet sich an die geflüchteten Spielerinnen. Offen bleibt, wie es mit dem Rest des iranischen Nationalteams weitergeht.

Nach ihrem Verbleib in Australien ist den fünf iranischen Fußball-Nationalspielerinnen eine neue sportliche Heimat in Aussicht gestellt worden. „Es wäre uns eine Ehre, euch unsere Türen zu öffnen und euch einen Ort zum Trainieren, Spielen und Dazugehören anzubieten“, schrieb der Erstligist Brisbane Roar am Dienstag in einer Botschaft an die Spielerinnen, die aufgrund der drohenden Verfolgung in der Heimat Asyl in Australien erhalten.

Der Verein will nun prüfen, wie dies möglich gemacht werden kann. „Das sind Elite-Fußballerinnen - leidenschaftliche Frauen, die das Spiel genauso sehr lieben wie wir“, schrieb der Klub an alle Mitglieder des iranischen Teams, die sich „in Australien ein neues Leben aufbauen“ wollten: „Keine Politik. Keine Bedingungen. Nur Fußball, Gemeinschaft und ein herzliches Willkommen. Queensland ist jetzt euer Zuhause.“

Nach dem Vorrunden-Aus bei der Asienmeisterschaft hatte es große Sorgen um die Nationalspielerinnen gegeben. Weil die Mannschaft beim ersten Gruppenspiel gegen Südkorea (0:3) auf das Singen der Nationalhymne verzichtet hatte, befürchteten Menschenrechtsgruppen nach der Rückkehr in die Heimat Repressalien.

Fünf Spielerinnen erhalten Asyl in Australien

Nachdem fünf Frauen das Team vor der Abreise verlassen hatten, teilte die australische Regierung am Dienstag (Ortszeit) mit, dass die betreffenden Spielerinnen an einem sicheren Ort seien und Asyl erhalten würden.

Medienberichten zufolge soll das restliche Team Australien am Dienstag verlassen haben. Unklar sei, wie viele Spielerinnen an Bord gingen, schrieb der Sydney Morning Herald. Am Flughafen in Sydney hatten sich Unterstützer versammelt, die laut ABC News kritisierten, dass die anderen von iranischen Beamten bewachten Spielerinnen keine Möglichkeit gehabt hätten, ebenfalls Asyl zu beantragen.

Innenminister Tony Burke erklärte, Australien habe ihnen diese Option angeboten, räumte aber ein, dass viele aus Angst vor Druck auf ihre Familien im Iran darauf verzichten könnten.