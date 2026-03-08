Krawalle nach "Old Firm" überschatten Celtic-Sieg im Pokal

SID 08.03.2026 • 18:25 Uhr Fans der beiden Erzrivalen gehen auf dem Spielfeld aufeinander los.

Fans der schottischen Fußball-Erzrivalen Celtic und Glasgow Rangers sind nach dem Pokal-Viertelfinale im Ibrox Park auf dem Spielfeld aneinander geraten. Nach dem 4:2-Sieg der Gäste im Elfmeterschießen stürmten jubelnde Celtic-Fans in den Innenraum, daraufhin wurden sie von mehreren hundert Rangers-Anhängern attackiert. Es flogen Pyrotechnik und Raketen, ehe die Polizei und die Ordnungskräfte die beiden Gruppen trennten.