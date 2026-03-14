Legendäres Fußball-Stadion wird umgebaut und erweitert

SID 14.03.2026 • 12:08 Uhr Der argentinische Spitzenklub Boca Juniors will die Kapazität seines legendären Stadions von 57.000 auf 80.000 Plätze erweitern.

Der argentinische Fußball-Erstligist Boca Juniors will sein legendäres Stadion „La Bombonera“ ausbauen. Wie Klubpräsident Juan Román Riquelme auf der Website des Klubs ankündigte, ist dabei die Erweiterung der Kapazität von 57.000 auf 80.000 Plätze vorgesehen. Der Ausbau soll während der WM 2026 im Juni und Juli beginnen und zwei Jahre dauern. Die geplanten Kosten liegen zwischen 50 und 60 Millionen US-Dollar (44 bis 53 Millionen Euro).

Die blau-gelbe „Bombonera“ wird bislang geprägt durch ihre Logen-Tribüne auf einer Längsseite des Spielfeldes. Diese soll nun abgerissen und durch neue Stehplatzbereiche und 216 neue Logen ersetzt werden. Hauptteil des Projekts ist die Erweiterung der Arena um einen vierten Rang und eine teilweise Überdachung. Das Stadion trägt offiziell den Namen des ehemaligen Klubpräsidenten Alberto José Armando, der Spitzname bezieht sich auf die Ähnlichkeit zu einer Pralinenschachtel.