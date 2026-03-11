Nach Einreiseverbot: CONCACAF-Turnier findet wie geplant statt

SID 11.03.2026 • 07:57 Uhr Jamaikas Vizemeister muss nach dem Einreiseverbot für einige Spieler mit einem Rumpfkader antreten. Die Partie gegen LA soll wie geplant stattfinden.

Der jamaikanische Fußball-Vizemeister Mount Pleasant muss nach dem US-Einreiseverbot für einige seiner Spieler mit einem Rumpfkader zum Achtelfinale im CONCACAF Champions Cup antreten. Der Kontinentalverband bewertet die Anreiseprobleme vor dem Auswärtsspiel bei Los Angeles Galaxy am Donnerstag (2.30 Uhr) als Versäumnis des Klubs. Das Duell soll wie geplant stattfinden.

Jeder teilnehmende Verein könne einen Kader von bis zu 35 Spielern registrieren und sei dafür verantwortlich, die Visumsanträge innerhalb der vorgeschriebenen Frist einzureichen.

„In Anbetracht der Wettbewerbsbestimmungen und der Tatsache, dass der Verein nach der offiziellen Auslosung des Wettbewerbs im Dezember 2025 ausreichend Zeit hatte, um das Visumsantragsverfahren abzuschließen, wird die Spielrunde wie geplant fortgesetzt“, hieß es in einem CONCACAF-Statement.

Zehn Spieler ohne US-Visum

Insgesamt zehn Spieler haben kein Visum für die USA erhalten. Sieben Spieler des Kaders sind haitianische Staatsbürger. Der Vorfall erneuerte die anhaltenden Bedenken rund um die Visavergabe im Vorfeld der WM im Sommer.

WM-Teilnehmer Haiti zählt zu den 19 Ländern, deren Staatsbürger einem generellen Einreiseverbot in die USA unterliegen. Zwar sind WM-Teilnehmer offiziell ausgenommen, die Regeln für den Champions Cup waren aber bislang unklar.