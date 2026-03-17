Fußball-Weltmeister Argentinien hat nach der Absage des „Finalissima“ gegen Europameister Spanien Ersatz gefunden. Kapitän Lionel Messi und Co. treten stattdessen am 31. März gegen Guatemala an. Das Duell mit Spanien war für den 27. März in Doha/Katar angesetzt, kann wegen des Krieges in Nahost aber nicht stattfinden.
Nach Finalissima-Absage: Argentinien findet Ersatz
Lionel Messi und Co. bestreiten eines ihrer letzten Testspiele vor der WM zu Hause.
Werbeplakat mit Lionel Messi
© AFP/SID/Luis ROBAYO
„Wir sehen uns in Argentinien!“, hieß es am Dienstag in einer Mitteilung des argentinischen Verbandes zur Ansetzung des Testspiels für die WM im Sommer. Der Kader für die Begegnung in Buenos Aires sowie die geplante Trainingswoche werde in den kommenden Tagen bekanntgegeben.
Die UEFA hatte am Sonntag verkündet, dass sie zur Absage des „Finalissima“ gezwungen gewesen sei, da Argentinien alle ihre Alternativvorschläge abgelehnt habe. Einen Tag später kündigte Spanien an, stattdessen am 27. März in Villarreal ein Testspiel gegen Serbien zu bestreiten.