Nach Finalissima-Absage: Argentinien findet Ersatz

SID 17.03.2026 • 20:07 Uhr Lionel Messi und Co. bestreiten eines ihrer letzten Testspiele vor der WM zu Hause.

Fußball-Weltmeister Argentinien hat nach der Absage des „Finalissima“ gegen Europameister Spanien Ersatz gefunden. Kapitän Lionel Messi und Co. treten stattdessen am 31. März gegen Guatemala an. Das Duell mit Spanien war für den 27. März in Doha/Katar angesetzt, kann wegen des Krieges in Nahost aber nicht stattfinden.

„Wir sehen uns in Argentinien!“, hieß es am Dienstag in einer Mitteilung des argentinischen Verbandes zur Ansetzung des Testspiels für die WM im Sommer. Der Kader für die Begegnung in Buenos Aires sowie die geplante Trainingswoche werde in den kommenden Tagen bekanntgegeben.